Profitez gratuitement des jardins en famille

La Seigneurie des Aulnaies a officiellement ouvert ses portes pour la saison estivale récemment. Cette année, l’équipe a préparé une expérience inoubliable pour toute la famille, avec des visites guidées passionnantes et l’accès gratuit aux magnifiques jardins.

La Seigneurie des Aulnaies propose d’embarquer dans un voyage dans le temps : un voyage au cœur de la Nouvelle France et du temps des Seigneuries. Le meunier et la seigneuresse feront vivre l’histoire captivante qui a marqué ce domaine. Ces visites sont conçues pour offrir une expérience immersive et éducative, captivant à la fois les amateurs d’histoire et les visiteurs curieux.

En plus, l’accès aux jardins est gratuit à tous les visiteurs, qui peuvent s’y détendre, pique-niquer ou simplement flâner en famille. Les jardins offrent un cadre idyllique pour se ressourcer en pleine nature. Vos amis à quatre pattes sont également les bienvenus en laisse dans les jardins. Pour plus d’informations, visitez le www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca.

Source: Seigneurie des Aulnaies