L’ex-ministre Jean D’Amour devient DG par intérim de Saint-Aubert

Après avoir travaillé près de cinq ans comme directeur général et greffier-trésorier à la Municipalité de Saint-Aubert, Gilles Piché a pris la décision de se retirer définitivement du monde municipal. N’étant plus en poste depuis le 24 mai dernier, il a été remplacé par nul autre que l’ex-ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Jean D’Amour.

L’ex-député de Rivière-du-Loup–Témiscouata est entré en fonction le 13 mai dernier afin de se familiariser avec le fonctionnement de la Municipalité. Il assurera par ailleurs une présence de trois jours par semaine au bureau municipal, et ce, de façon intérimaire. M. D’amour n’en est d’ailleurs pas à ses premières armes dans le domaine municipal, puisqu’il a été maire de la Ville de Rivière-du-Loup de 1999 à 2007. Il a également assuré l’intérim, par l’entremise de Leva Stratégie — l’entreprise dont il est copropriétaire —, pour le poste de directeur général à Saint-Joseph-de-Kamouraska ainsi qu’à Saint-Denis-De La Bouteillerie.

Il aura toutefois fallu près de six mois au maire de Saint-Aubert pour convaincre l’ex-ministre de venir œuvrer pour sa municipalité.

« Le parcours, les compétences et l’expérience de Jean seront un atout indéniable pour la bonne gestion et l’avancement de la municipalité de Saint-Aubert, en regard des défis que nous avons à relever. Il nous aidera assurément à trouver un titulaire permanent pour ce poste-clé d’une municipalité », a déclaré au Placoteux Ghislain Deschênes.

Un besoin

Lors du congrès de l’UMQ ayant eu lieu au mois de mai 2022, la problématique de la relève pour les directions générales a été soulevée par plusieurs municipalités comme étant un des enjeux cruciaux du moment. Étant sur place, Jean D’amour a eu l’idée d’élaborer une méthode, via Leva Stratégie, afin d’aider certaines localités à faire face à ce nouveau défi de taille. « C’est une autre façon pour moi de servir en mettant mes compétences au service de la population. Si tout va bien, je devrais terminer mon mandat à l’automne prochain », a déclaré avec enthousiasme le principal intéressé au Placoteux.

Gilles Piché

Le maire de la municipalité de Saint-Aubert a tenu à souligner le départ de Gilles Piché, qui a été fortement apprécié pendant les nombreuses années où il a œuvré dans le monde municipal, et non seulement comme directeur général de la localité, mais également comme responsable du service de l’aménagement du territoire à la MRC de L’Islet, de 1987 à 1993.

« Sous la gouverne de M. Piché, plusieurs projets d’envergure ont pu être menés à bien dans la municipalité, et sa connaissance approfondie des lois et des règlements régissant le monde municipal a été d’une grande aide pour une bonne gestion de Saint-Aubert. Au nom du conseil municipal, je désire remercier chaleureusement Gilles pour son dévouement et sa loyauté envers notre communauté », a conclu Ghislain Deschênes.