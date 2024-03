Programme d’infrastructures municipales pour les aînés : 431 593 $ octroyés pour des projets en Côte-du-Sud

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, annonce au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, et de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, un soutien financier de 431 593 $ octroyé en Côte-du-Sud, à l’occasion du nouveau Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA).

Cette aide financière est attribuée pour la concrétisation de divers projets afin d’améliorer les infrastructures pour le bien-être des aînés. Saint-Anne-de-la-Pocatière reçoit 55 897 $ pour des améliorations à la halte routière municipale et au parc municipal pour un vieillissement actif. Saint-Pacôme profite pour sa part de 100 000 $ pour le local des aînés. Saint-Jean-Port-Joli reçoit 76 500 $ pour l’augmentation de l’accessibilité à la maison communautaire Joly.

Un autre montant de 99 823 $ a été attribué à Berthier-sur-Mer pour son projet d’accessibilité universelle des bâtiments municipaux et communautaires. Finalement, Cap-Saint-Ignace bénéficie de 99 373 $ pour l’amélioration d’espaces extérieurs pour les aînés.

« Nos aînés jouent un rôle important. Les projets annoncés permettent de répondre à leurs besoins, au cœur des communautés. Merci aux municipalités et aux MRC qui contribuent à l’épanouissement collectif des aînés », dit la ministre Sonia Bélanger.

« La grande variété des travaux soutenus est encourageante et témoigne de l’intérêt croissant des collectivités du Québec pour assurer que nos infrastructures soient accessibles pour tous […] afin de créer rapidement des milieux de vie favorables à l’épanouissement et au bien-être des personnes aînées », commente pour sa part la ministre Andrée Laforest.

« Je me réjouis que les projets de Côte-du-Sud aient fait l’objet d’une recommandation pour le financement demandé. Cela témoigne du sérieux de l’engagement des gens d’ici auprès des personnes aînées, et de l’écoute de notre gouvernement pour offrir une réponse adaptée aux besoins de notre région », note le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest.

Le PRIMA a pour but d’appuyer les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population. Il permet l’octroi de financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA), pour la réalisation de travaux d’infrastructures et d’aménagements répondant aux besoins des personnes aînées.