Promo Plastik en synergie avec des artisans

Synergie Montmagny-L’Islet a orchestré l’échange de matériaux acryliques entre Promo Plastik et des artisans de la région, pour une synergie tout en poésie.

Promo Plastik, une coopérative de travailleurs spécialisée dans l’impression sur objets située à Saint-Jean-Port-Joli, cherchait à donner une deuxième vie à 25 kg de petites retailles d’acrylique blanches et transparentes issues de ses activités. Elle a contacté Synergie Montmagny-L’Islet, et au fil de discussions et de rencontres autour de l’économie circulaire, trois artisans de la région de Saint-Georges-de-Beauce ont levé la main pour s’approprier ces résidus.

La magie de l’économie circulaire a fait son effet, puisque le transport n’a rien coûté, et n’a généré aucune émission de gaz à effet de serre en surplus. Ces retailles ont en effet été échangées lors du colloque ConVertgence en développement durable, qui a eu lieu le 24 janvier dernier à Saint-Henri.

Source : Synergie Montmagny L’Islet