Projektion 16-35 : une année de réflexion et d’action

Réunis en assemblée générale le 20 juin dernier, les membres ont pris connaissance du bilan de la dernière année, une année faite de réflexion et d’action. Le retour à un financement à la Mission, si attendu, s’est enfin concrétisé au printemps 2021. En effet, le gouvernement a créé un programme de soutien financier, spécifique pour les carrefours jeunesse-emploi, afin de permettre aux organisations comme Projektion 16-35 d’accompagner et de guider tous les jeunes de 16-35 ans, sans exception. Répondre à leurs besoins et à leurs aspirations, les soutenir pour qu’ils réalisent leur plein potentiel et participent pleinement à la société sont les mots clés de ce nouveau partenariat.

C’est donc porté par ce nouvel élan que l’équipe de travail et le conseil d’administration se sont investis dans une démarche visant à se doter d’une planification stratégique pour les trois prochaines années. Ceci a été présenté lors de l’assemblée par le coordonnateur au développement organisationnel, Dimka Bélec, qui avait été embauché pour soutenir cette démarche tout au long de l’année.

Parallèlement à cette démarche, l’équipe de Projektion 16-35 a su tirer son épingle du jeu, en continuant à donner des services de qualité aux jeunes. Encore cette année, la Covid est venue déranger les plans, obligeant à s’adapter et à innover plus que jamais (mesures sanitaires, atelier en visioconférence, etc.). Dans ce contexte, les services de Persévérance scolaire et de Place aux jeunes ont été très sollicités, mais pas pour les mêmes raisons. Le premier répond à la détresse toujours plus grande de certains face à leur avenir, et l’autre, à l’intérêt toujours grandissant de s’établir au Kamouraska.

Par ailleurs, afin d’assurer la réalisation du plan 2022-2025, le soutien de l’équipe de travail est essentiel. C’est donc dans cette optique que la Corporation a procédé à l’embauche de Dimka Bélec. Dans un modèle novateur de gestion, il partage maintenant la direction avec la directrice actuelle, Édith Samson. Durant la prochaine année seront mises en branle les actions prévues à la nouvelle planification stratégique qui, nous l’espérons, saura répondre aux besoins des jeunes au Kamouraska.

Au terme de l’assemblée, deux nouvelles personnes ont été nommées sur le Conseil d’administration, soit Mmes Sophie Archambault et Marie-Claude Godin. Deux sièges de 16 à 35 ans n’ont pu être comblés, avis aux intéressés… À la présidence, on retrouve Mme Sophie Archambault à la vice-présidence, Véronick Anctil à la trésorerie, Mme Marie-Christine Matte, et comme secrétaire, Mme Dominique Gendron. De plus, nous avons souligné l’implication de MM. Maxime Clément (6 ans) et Simon Fissette (4 ans) au C.A., de même que Mme Marie-Soleil Gaudreault pour ses cinq années de service pour la Corporation.