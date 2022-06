Une toute nouvelle remorque du Chat Perché

Grâce à la collaboration et au soutien de Desjardins et COSMOSS Kamouraska, la Maison de la famille offre aux jeunes et aux familles une remorque remplie de matériel de toute sorte. C’est un complément aux activités physiques et structurées qui sont proposées dans les parcs.

En effet, c’est une toute nouvelle aire de jeux mobile au service de l’imaginaire et de l’exploration. Au cours de la saison estivale, les camps de jour pourront bénéficier de ce tout nouveau projet. Les enfants de tous les âges sont invités à développer leurs propres idées de jeux à travers les objets et les matériaux offerts dans la remorque.

Ce qui se trouve à l’intérieur est autant des matériaux de construction auxquels on peut lui donner une deuxième vie que des objets du quotidien. De la ficelle, du ruban gommé, des articles de cuisine ou de voyage deviendront des trésors pour les enfants qui découvriront la remorque lors de leur présence aux camps de jour. Les milieux qui en font l’emprunt sont invités à bonifier l’offre de matériel.

On parle de plus en plus du jeu libre actif, cette initiative favorise le développement de diverses dimensions de développement : cognitive et sociale affective. Ce sont des apprentissages précieux et riches pour nos jeunes.

Pour Mme Cydia Beaulieu, directrice de la Maison de la famille, « c’est grâce au travail conjoint réalisé par les partenaires et les membres de l’équipe que ce projet a pu maintenant voir le jour. La Maison de la famille se sent choyée de bonifier son offre de service avec cette initiative unique. Les tout-petits apprennent beaucoup en faisant comme leurs parents. La remorque offre du matériel qui va leur permettre d’imiter, d’explorer et de créer comme le font, au quotidien, les adultes signifiants qui les accompagnent. »