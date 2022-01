Le Service aux entreprises (SAE) du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, en collaboration avec la Municipalité régionale de comté (MRC) de Kamouraska, Services Québec et l’Espace d’accélération et de croissance du Bas-Saint-Laurent du ministère de l’Économie et de l’Innovation, annonce le déploiement d’une stratégie de formation des plus novatrices. La démarche appelée « Juste à temps » fait partie d’un projet avant-gardiste qui vise à soutenir les entreprises kamouraskoises dans leur volonté de compter sur une main-d’œuvre formée et qualifiée concernant leur développement d’affaires présent et futur.

Le projet se déploiera en deux phases. La première phase permettra au SAE Kamouraska–Rivière-du-Loup, de concert avec ses partenaires, d’élaborer pour les entreprises intéressées, un plan de formation personnalisé, et ce, après avoir effectué un bilan des compétences de leur personnel, c’est-à-dire un bilan relié aux besoins de production aussi bien à court, moyen et long terme. De cet exercice qui se déroulera en toute transparence suivra une deuxième phase, soit la formation proprement dite, évaluée à un potentiel de quelque 250 heures. Selon les besoins, la formation sera offerte dans l’un des établissements d’enseignement du territoire, directement en entreprise ou en alternance entre les deux. Au terme du processus, les travailleuses et travailleurs qui le désirent pourront poursuivre leur formation sur un plan individuel ou collectif en s’inscrivant dans un processus de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), le tout menant à une diplomation.

Il importe de mentionner que les formations sont reconnues par le ministère de l’Éducation ou le ministère de l’Enseignement supérieur et que les entreprises participantes bénéficieront d’un soutien financier, notamment par le biais de la Mesure de formation de la main-d’œuvre du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Pour le préfet élu de la MRC de Kamouraska, M. Sylvain Roy, cette initiative agira comme un levier dans le développement économique de la région. « C’est important pour la MRC de Kamouraska de soutenir les employeurs et leurs employés avec les défis qu’engendre la rareté de la main-d’œuvre. C’est pourquoi nous avons dédié une enveloppe du Programme émergence de projets exclusive aux entreprises qui veulent adhérer au projet de bilan des compétences offert par le Service aux entreprises du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. C’est toute notre région qui sortira gagnante de cette nouvelle occasion qui, ultimement, aidera aussi à l’ancrage des travailleuses et travailleurs au Kamouraska. »

Le directeur du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, M. Benoît Ouellet, abonde dans le même sens. « Ce projet novateur est le fruit d’un travail de concertation qui s’est amorcé en 2019 avec nos différents partenaires. Il permettra de dynamiser, bien plus, de propulser les entreprises en favorisant le développement d’une main-d’œuvre de pointe. Les entreprises pourront compter sur une expertise de premier plan. Nous sommes heureux de les aider à mieux performer, à innover, à accroître leur compétitivité et ainsi à contribuer davantage à la croissance économique de notre région. Les travailleuses et les travailleurs sont les grands bénéficiaires de cette initiative. Ils se sentiront valorisés dans cette démarche de formation personnalisée. »

Source : CSS Kamouraska–Rivière-du-Loup