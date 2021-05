Promotion de la langue française : Un enseignant de Saint-Pascal devenu incontournable

Quelques années après avoir fait parler de ses affiches ludiques faisant la promotion de la qualité du français écrit particulièrement chez les jeunes, l’enseignant Benoît Dumais de Saint-Pascal a reçu un prix prestigieux et est appelé à discuter de ses techniques innovantes sur plusieurs tribunes internationales.

L’enseignant en français au Cégep de Rivière-du-Loup avait fait la manchette avec ses drôles d’affiches, rappelant par exemple que « Ça va » ne s’écrit pas « Sa va ». Des institutions gouvernementales et des entreprises avaient téléchargé les images partout au Canada dans le but de tapisser leurs murs.

Peu de temps après, il a récidivé avec un passage sur les réseaux sociaux, via Instagram, où il développe des mèmes, ces images drôles qui servent à attirer l’attention, dans ce cas-ci sur des fautes d’orthographe fréquentes. Près de 6 000 personnes le suivent sur Instagram.

« Le but est de douter. Le message que j’envoie souvent est de chercher et de trouver la bonne réponse », résume Benoît Dumais.

Depuis qu’il remporte du succès avec ses techniques originales, Benoît Dumais est sollicité pour tenir des conférences et donner des entrevues.

« C’est rendu international. J’ai des abonnés Instagram en France, en Suisse, en Belgique. Il y a quelques semaines, j’ai donné une conférence et participé à un webinaire avec l’Institut français de Paris. Il y avait des gens de 30 pays différents à l’écoute », ajoute Benoît Dumais.

Lorsqu’il a commencé le concept des mèmes, Benoît Dumais avait l’intention d’en créer 50, pour souligner les 50 ans du Cégep. Il en a finalement réalisé plus de 150 à ce jour et cumule encore plusieurs idées. Certains élèves ou abonnés lui suggèrent d’ailleurs certaines erreurs. Il entend continuer d’alimenter les réseaux sociaux et développer un nouveau projet qui mettra en lumière l’omniprésence de l’anglais dans certaines expressions, alors que le mot en français existe.