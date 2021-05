Démission de Marie-Eve Proulx : Déception généralisée dans Montmagny-L’Islet

Le maire de Saint-Jean-Port-Joli Normand Caron est de ceux qui déplorent cette perte de représentation au conseil des ministres. Les fonctions de Mme Proulx comme ministre déléguée au Développement économique régional permettaient à la région d’avoir des liens faciles avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation. « Il va falloir passer par des chemins plus tortueux à partir de maintenant », a-t-il déclaré.

Selon lui, Marie-Eve Proulx a encore la légitimité de poursuivre comme députée de Côte-du-Sud. À un an et demi des prochaines élections provinciales, ce n’est pas dans l’intérêt des électeurs de la région de perdre quelqu’un qui a déjà une connaissance des dossiers et de la mécanique de fonctionnement. « Quelqu’un de nouveau nous obligerait à recommencer à zéro », poursuit-il.

Le préfet de la MRC de L’Islet et maire de Saint-Adalbert René Laverdière a été plus avare de commentaires concernant la démission de Marie-Eve Proulx. « Je ne commenterai pas davantage, d’autant plus qu’il y a beaucoup d’éléments qu’on ignore. On va continuer notre travail avec elle à titre de députée de Côte-du-Sud. Mais c’est sûr que c’est dommage, perdre une ministre. D’autant plus qu’on travaillait bien avec elle », s’est-il contenté de mentionner.