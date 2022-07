Promutuel Assurance du Lac au Fleuve remet 100 000 $ à des organismes œuvrant en aide alimentaire

« Notre Groupe célèbre ses 170 ans d’existence cette année et nous souhaitions souligner cet anniversaire en mettant de l’avant les valeurs d’entraide et de collaboration qui sont à la base de notre organisation. Nous avons le privilège d’avoir une mutuelle en excellente santé financière, de surcroît avec des résultats financiers exceptionnels en 2021. Nous sommes donc heureux d’appuyer des organismes qui jouent un rôle essentiel auprès des personnes économiquement et socialement plus vulnérables », a souligné la présidente de la Mutuelle, Martine Thériault.