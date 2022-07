Une nouvelle image et un retour sur l’année 2021-2022 pour Tandem-Jeunesse

Tandem-Jeunesse a travaillé avec Signé Cathy Design afin de se doter d’une nouvelle image. « Nous souhaitions actualiser l’image de Tandem-Jeunesse pour y refléter son dynamisme et son identité » affirm Karina Fleury, directrice de l’organisme. Le nouveau logo se veut simple et épuré. Composé de différents tons de bleus, on y voit les symboles d’une maison et d’un cœur représentant le milieu de vie et d’hébergement chaleureux qu’est Tandem-Jeunesse. Le tout est relié par un cercle pouvant représenter un soleil ou une lune, symbole de la souplesse et de la versatilité du travail de rue.