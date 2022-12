Promutuel Assurance du Lac au Fleuve remet 250 000 $ à des organismes communautaires de son territoire

Au terme de la cinquième édition de l’initiative « Au cœur de votre collectivité », Promutuel Assurance du Lac au Fleuve annonce qu’elle procède actuellement à la remise de 250 000 $ à 53 organismes communautaires pour la réalisation de projets porteurs pour les communautés.

Pour la région du Kamouraska, ce sont 13 organismes qui recevront au total 48 500 $. « Les organismes communautaires font un travail remarquable pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, encore plus dans le contexte économique actuel. Pouvoir leur démontrer notre reconnaissance en appuyant un de leurs projets est un privilège que nous sommes heureux de pouvoir exercer », a souligné la présidente du conseil d’administration, Mme Martine Thériault.

Afin de faire rayonner les organismes, en plus de leur apporter une aide supplémentaire pour la réalisation de leur projet, un volet Coup de cœur a été instauré cette année. À l’issue des délibérations du jury, cinq projets ont ainsi été soumis au vote du public dans les régions de Charlevoix, Côte-Nord, Côte-de-Beaupré, Kamouraska et Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de déterminer un Coup de cœur régional.

Pour la région du Kamouraska, le Coup de cœur 2022 revient à l’organisme BMX Les Lynx du Kamouraska. Le projet présenté consiste à finaliser la piste de BMX, et à aménager l’environnement afin d’offrir un parc de BMX accessible, sécuritaire et accueillant pour les jeunes et moins jeunes de la région. Le club souhaite également augmenter les heures d’utilisation de la piste, et allonger la saison de cours en installant un système d’éclairage, des estrades, des poubelles, des toiles pour créer des espaces à l’ombre, etc. Le club souhaite inciter un plus grand nombre de personnes à découvrir le BMX, à faire de l’activité physique, et à développer de saines habitudes de vie. Il veut également favoriser l’inclusion sociale en donnant la chance à tous de bénéficier de camps de formation, de cours et d’accès à des compétitions, peu importe leur situation financière. L’organisme recevra sous peu un montant additionnel de 10 000 $ qui lui permettra de concrétiser ce projet dont les retombées seront des plus positives pour la communauté.

« Nous avons à nouveau eu le bonheur de constater à quel point les bénévoles font un travail remarquable. Année après année, nous recevons des projets imaginés pour faire une différence significative auprès d’une population qui a besoin d’entraide et de solidarité. Les projets présentés sont variés, touchent différents secteurs d’activités et tous les groupes d’âge. Nous sommes privilégiés de contribuer à leur réalisation », a dit Pierre Raymond, directeur général de la mutuelle. Depuis l’instauration du programme en 2015, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve a permis la réalisation de 262 initiatives en attribuant plus de 860 000 $ aux organismes pour la poursuite essentielle de leur travail au sein de leurs communautés respectives.

Pour connaître la liste des récipiendaires de l’édition 2022, et constater à quel point nos régions sont riches d’organismes engagés et mobilisés pour le mieux-être de leur collectivité, cliquez sur ce lien : Au cœur de votre collectivité | Promutuel Assurance

Source : Promutuel Assurance