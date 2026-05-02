Protection des infrastructures face aux aléas côtiers : Le BAPE est mandaté pour tenir une audience publique

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a reçu le mandat du ministre suppléant de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, de tenir une audience publique sur le programme décennal d’intervention pour la protection des infrastructures du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) face aux aléas côtiers dans le contexte des changements climatiques sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Ce mandat débutera le 19 mai, et aura une durée maximale de quatre mois, pour se terminer le 19 septembre.

La commission d’enquête sera composée de Stéphanie Dufresne, de Linda St-Michel, et d’Antoine Morissette qui agira à titre de président. Les aléas côtiers regroupent principalement l’érosion, la submersion marine et les glissements de terrain. Le programme souhaité vise à assurer la mobilité et la sécurité des usagers du réseau routier, à mettre en place une démarche intégrée pour limiter les interventions en contexte d’urgence, et à effectuer certains travaux de façon préventive.

Le programme s’échelonnerait sur une période de dix ans, et couvrirait 228 sites totalisant environ 266 km de route répartis dans 47 municipalités. Le MTMD ne pouvant pas intervenir sur tous ces sites, il planifie réaliser des travaux sur les 97 qu’il juge prioritaires. Ceux-ci pourraient toutefois changer en fonction des tempêtes à venir.

Considérant la nature générique du programme, le MTMD ne peut actuellement préciser quelles seraient les interventions à effectuer sur les sites visés. Conséquemment, il définirait d’abord les approches potentielles et leurs répercussions, pour ensuite établir des outils d’analyse lui permettant de déterminer les solutions pour chaque site. Chacune des solutions devrait faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Selon le MTMD, cette façon de faire lui permettrait de gérer plus efficacement son réseau routier dans le contexte des aléas côtiers. Si le déplacement de la route était envisagé comme solution, il s’agirait alors d’un projet différent qui ferait l’objet d’un processus d’autorisation distinct.

Dans nos régions, les municipalités concernées sont : Kamouraska, La Pocatière, Saint-André-de-Kamouraska, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Germain-de-Kamouraska, Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup et Saint-Denis-De La Bouteillerie.