La MRC de L’Islet convie le milieu culturel à la quatrième édition de RencART

La MRC de L’Islet invite les acteurs du milieu culturel à prendre part à la quatrième édition de RencART, un rendez-vous annuel placé sous le signe de la vitalité culturelle et de la mise en valeur du patrimoine. L’événement se tiendra le jeudi 14 mai prochain au Musée maritime du Québec, à L’Islet.

Organisée dans le cadre de l’Entente de développement culturel, cette rencontre vise à rassembler artistes, organismes et intervenants du secteur dans une atmosphère conviviale, propice aux échanges et aux collaborations. Les personnes intéressées peuvent confirmer leur présence dès maintenant via le site internet de la MRC de L’Islet.

Pour l’occasion, le Musée maritime du Québec offrira l’accès gratuit à ses installations intérieures et extérieures à compter de 15 h, permettant aux participants de découvrir les lieux avant le début des activités.

La programmation se poursuivra à 16 h avec une activité de maillage culturel présentée par Culture Chaudière-Appalaches. Cette initiative vise à favoriser les rencontres entre artistes et diffuseurs régionaux, toutes disciplines confondues, afin de mieux faire connaître les occasions de rayonnement culturel en Chaudière-Appalaches. Les artistes souhaitant y participer doivent s’inscrire au préalable.

Moment phare de la soirée, le dévoilement des lauréats des Prix du Patrimoine aura également lieu dans le cadre de RencART. Présentés en partenariat avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, ces prix soulignent l’apport de citoyens, d’entreprises et d’organismes à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine. Cinq catégories seront mises à l’honneur : conservation et préservation (secteurs privé et institutionnel), interprétation et diffusion, porteur de tradition, ainsi que préservation et mise en valeur du paysage.

La soirée se conclura à compter de 19 h 30 avec une vitrine musicale présentée par Émilie Clepper et Clepper Productions, en compagnie d’invités spéciaux.

Il est possible de consulter la programmation complète et de s’inscrire en ligne au www.mrclislet.com. Pour toute information supplémentaire, les intéressés peuvent communiquer avec Renée-Anique Francœur, agente de développement à la MRC de L’Islet à ra.francoeur@mrclislet.com.