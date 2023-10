Publicité P.A. Michaud dévoile son nouvel environnement

Plus d’une centaine de personnes ont assisté à l’inauguration officielle de l’entreprise Publicité P.A. Michaud, le 25 octobre dernier. Jadis située sur la 4e Avenue Painchaud, face à l’ancien bâtiment du concessionnaire Thibault GM, l’entreprise propriété de Gabriel Hudon depuis 2017 a déménagé dans un tout nouveau local, plus grand et plus lumineux, au Carrefour La Pocatière.

Doté d’une salle d’exposition plus spacieuse et d’un entrepôt de production plus dégagé en hauteur, le propriétaire voit ces nouveaux espaces comme étant un plus pour ses clients, mais avant tout pour ses employés.

« Si on m’avait dit quand j’ai acheté l’entreprise il y a six ans que j’aurais une équipe de dix employés, que j’aurais modernisé mes équipements, et qu’il nous faudrait un local deux fois plus grand pour être en mesure de répondre à la demande, je ne l’aurais pas cru », a déclaré l’entrepreneur, également président de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL).

L’événement a d’ailleurs été tenu en collaboration avec la CCKL, dans le cadre de ses traditionnelles soirées 5 à 7 en entreprise. Fondée en 1976, l’entreprise Publicité P. A. Michaud est spécialisée en matériel promotionnel, en plus d’autres services connexes comme le lettrage de véhicules, les vêtements corporatifs, la gravure laser, l’impression grand format et numérique, la conception graphique, les affichages commerciaux et le matériel signalétique.