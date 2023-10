Les fondateurs des Aventuriers voyageurs présentent leur film sur l’Alberta

Les Aventuriers voyageurs invitent à découvrir Alberta, naturellement grandiose, un film documentaire réalisé au cours d’un tournage de cinq mois. Réalisé par les fondateurs des Aventuriers voyageurs, ce film fera voyager à travers cette magnifique province.

Au cœur des Rocheuses, l’Alberta épate ses visiteurs avec ses montagnes spectaculaires, ses lacs glaciaires et sa faune d’une richesse inestimable. Installés dans ce paradis naturel pour cinq mois, Yannick, Marie et leur fille Sofia ont exploré en profondeur cette province pour capter des images grandioses au fil des saisons.

Ils présentent entre autres les parcs de Banff, Jasper, Waterton et Kananaskis, sortent des sentiers battus à la découverte des Badlands sur les traces des dinosaures, et font la rencontre des habitants pour découvrir une province où les traditions autochtones et la culture des cowboys sont encore bien présentes.

Des réalisateurs expérimentés

Après huit voyages dans l’Ouest canadien, Yannick Gervais y retourne pour réaliser ce film dans cette région qu’il affectionne particulièrement depuis sa jeunesse.

Fondateur des Aventuriers voyageurs, Yannick baigne dans l’univers des voyages et du cinéma depuis plus de 25 ans. Après ses études universitaires en entrepreneuriat, il a bâti sa vie sur mesure de façon à vivre de ses passions pour les voyages et le cinéma. Au cours des 15 dernières années, il a réalisé 19 films de voyage aux quatre coins du monde.

Marie est également une passionnée du voyage. À la suite de deux échanges interuniversitaires au Mexique, elle termine un baccalauréat en études hispaniques à l’Université Bishop’s.

Après avoir vécu près d’un an dans l’Ouest canadien, elle étudie durant une session au Costa Rica et elle part ensuite enseigner l’anglais en Corée du Sud. Finalement, elle complète une maîtrise en Études internationales (UdeM). Ayant assisté Yannick dans la réalisation de leurs films de voyage, c’est désormais accompagné de leur jeune fille Sofia qu’ils parcourent le monde en famille.

Alberta, naturellement grandiose est présenté sur grand écran au Cinéma Le Scénario de La Pocatière, le 6 novembre à 13 h 30 et 19 h 30.