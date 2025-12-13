Quand la croisière ne s’amuse pas !

Si les chats pouvaient parler est le second polar de Piergiorgio Pulixi mettant en vedette son libraire grincheux Marzio Montecristo et ses chats Miss Marple et Poirot. Une fois de plus, l’auteur nous régale avec un superbe pastiche de quelques polars de l’Âge d’or, notamment Mort sur le Nil d’Agatha Christie.

La librairie de Marzio Montecristo, Les Chats Noirs, a été choisie comme « librairie flottante » pour participer à un événement exclusif : le célèbre auteur de romans policiers Galeazzo écrira les derniers chapitres de son nouveau roman à bord d’un bateau de croisière qui fera le tour de la Sardaigne. Il emmène avec lui son ami l’inspecteur Caruso, et ses deux mascottes félines, Poirot et Miss Marple. Mais le voyage prend une tournure inattendue lorsqu’un meurtre vient troubler l’idyllique croisière. Et les suspects ne manquent pas…

Si vous êtes nostalgique de polars à l’ancienne, dont l’intrigue, généralement dépouillée, est entièrement construite autour de la résolution d’un meurtre dit « en vase clos », affaire dans laquelle de brillants limiers doivent se mesure à un meurtrier convaincu d’avoir commis le crime parfait, vous allez adorer ce bouquin !

Pas seulement pour l’enquête d’ailleurs, forcément très « classique » et bien ficelée, mais surtout pour le ton, le style, les personnages, et tous les-à-côtés juteux : nombreuses allusions à la littérature policière, dialogues incisifs ponctués de jurons du genre à faire rougir le capitaine Haddock — le favori de Marzio : Va te faire cuire le cul ! Ajoutez à cela une satire féroce du monde de l’édition et des usines à best-sellers, des magouilles financières, la jalousie professionnelle et la rivalité féroce d’auteurs à l’ego hypertrophié, etc. Le tout dans le cadre idyllique d’une croisière sous le soleil de la Sardaigne.

À ce menu déjà copieux, il ne faudrait pas manquer d’ajouter la présence et le rôle déterminant de deux chats intelligents et perspicaces, qui ne manquent pas de flair.

Un polar pépère, et un cadeau de Noël idéal pour ceux qui n’aiment pas l’ultra-violence des récits à la mode peuplé de psychopathes.