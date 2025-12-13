Des bulles pour le temps des Fêtes !

Wolfberger Crémant d’Alsace

24,60 $ – 732099 – 12 % – 10 g/l – France

Le crémant est élaboré dans plusieurs régions de France selon la méthode traditionnelle, comme en Champagne, soit avec une prise de mousse directement dans la bouteille. L’appellation « champagne » est réservée exclusivement aux vins effervescents qui sont élaborés dans la région de Champagne. Pour les autres régions de France, on utilise donc le terme « crémant ». Celui-ci nous vient de la réputée cave vinicole d’Eguisheim, village médiéval emblématique de la route des vins d’Alsace. Wolfberger est une des premières caves coopératives de la région, inaugurée en 1902. La constance et la qualité sont toujours au rendez-vous dans un assemblage de pinot auxerrois, riesling et pinot gris qui a connu un minimum de 16 mois sur lattes, d’où les arômes de fleurs, de fruits confits et de pâtisserie, sur des bulles élégantes, persistantes et salines, qui font saliver sur une finale anisée. Un délice !

À essayer aussi, le crémant d’Alsace de Cattin et les crémants du Jura des domaines Baud et Rolet.

Nino Franco Brut Prosecco di Valdobbiadene

23,30 $ – 349662 – 11 % – 9,2 g/l – Bio – Italie

À la différence du champagne, des crémants ou des cavas, les proseccos sont élaborés selon la méthode Charmat ou Martinotti, aussi appelée la méthode de « cuve close », qui consiste à faire la prise de mousse dans de grandes cuves pressurisées plutôt que directement dans la bouteille. Le processus est plus rapide, et se distingue par une effervescence plus crémeuse que celles des effervescents de méthode traditionnelle. Parmi les nombreux proseccos que l’on retrouve sur le marché, il y en a quelques-uns qui se démarquent par leur qualité irréprochable, dont celui-ci de Nino Franco. On y trouve des notes de fleurs blanches et d’amande, des bulles fines et crémeuses dans une finale zestée qui présente une douce amertume. Aussi disponible en format magnum (1,5 litre). Mes autres coups de cœur en prosecco incluent Villa Sandi et Carpenè Malvolti.

Question des lecteurs

Comment faites-vous votre sélection de bulles parmi tous les produits offerts ?

Chaque année, les agences de vins envoient des échantillons de leurs produits disponibles en SAQ pendant le temps des Fêtes. Les sommeliers et chroniqueurs sont invités à déguster une soixantaine de vins effervescents, et ainsi découvrir leurs coups de cœur de la saison. Pour ma part, je déguste tous les produits à l’aveugle pour ne pas être influencée, et ensuite je dresse la liste des meilleurs vins effervescents selon les différentes catégories, soit champagne, crémant, cava, prosecco ou autre. Pour la pertinence de cette chronique, j’ai choisi parmi les vins effervescents qui sont disponibles dans la région, dans le meilleur des rapports qualité-prix. Pour connaître l’ensemble de mes recommandations dans toutes les catégories de bulles, rendez-vous sur mon site : natalierichard.com. Joyeuses Fêtes !

