Le droit à un leadership fort et imputable

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de Montmagny-L’Islet (AQDR) tient à présenter le troisième thème du manifeste Pour en finir avec l’âgisme .

À la suite du déclenchement des élections provinciales, il est primordial de prendre en considération les acteurs centraux du Québec, les aînés. Les aînés ne bénéficient pas d’une représentation à la hauteur de leurs nombreuses contributions. Actuellement, le ministre responsable des Aînés et des Proches Aidants est enclavé dans le ministère de la Santé et des Services Sociaux. Le rôle des personnes aînées ne doit plus être uniquement vu par le prisme de la santé.

« Nous réclamons que les décideurs s’éloignent de la vision centrée sur le système de santé, qu’ils considèrent les aînés dans leur globalité, dans toutes les sphères de leur vie, en tant que membres à part entière de la société québécoise. Parallèlement, nous réclamons aussi un ministère des Aînés pour une représentation adéquate de la population vieillissante », indique-t-on.