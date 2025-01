Quand le Kamouraska inspire une nouvelle génération

Cet automne, un groupe d’élèves du Collège Sainte-Anne de Lachine, dans la région de Montréal, s’est aventuré dans la région du Kamouraska dans le cadre de son programme en entrepreneuriat et développement durable. Ces 33 jeunes du secondaire, inscrits dans une formation de cinq ans, sont venus découvrir les réalités du commerce local, et rencontrer les artisans qui font rayonner notre région.

Pendant trois jours, ils ont parcouru les routes du Kamouraska. Ils ont rencontré des producteurs locaux, posé des questions sur les enjeux de l’agriculture durable, et réfléchi à leur rôle en tant que consommateurs responsables. Chaque arrêt a été pour eux une occasion d’apprentissage.

Leur itinéraire comprenait des arrêts à divers lieux choisis, de Saint-Onésime à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, des endroits qui incarnent les valeurs de durabilité et d’innovation que ces étudiants explorent dans leur parcours.

Plutôt que de simplement rapporter leur séjour, Le Placoteux a eu l’idée de demander aux élèves de partager eux-mêmes leur regard sur la région, à travers une série de reportages qu’ils auraient eux-mêmes préparés. Cette initiative visait non seulement à encourager leur créativité, mais aussi à nous offrir l’occasion de redécouvrir notre coin de pays à travers de nouveaux yeux. Parfois, il faut un regard extérieur pour nous rappeler la richesse de ce qui nous entoure. Ici, on voit le fleuve, mais comme il fait partie de notre paysage quotidien, on le regarde peu. N’est-ce pas?

L’idée a immédiatement séduit Marilou Bourassa, enseignante et accompagnatrice du groupe. « Quand on nous a proposé l’idée que nos élèves réalisent des reportages, j’y ai tout de suite vu une occasion en or, affirme-t-elle. Non seulement cela leur permet de développer leur créativité, mais c’est aussi une façon unique de renforcer leur engagement dans le projet en leur donnant une vraie tribune. »

Curiosité et admiration

Ces reportages, réalisés avec enthousiasme par ces jeunes visiteurs, témoignent de leur intérêt, de leur curiosité et de leur admiration pour notre région. Entre réflexions sur les défis des producteurs locaux et émerveillement devant nos paysages, leur travail révèle un mélange d’apprentissage et de passion. Ce projet a aussi une visée inspirante. Peut-être avons-nous ici les futurs journalistes de demain, déjà en train de poser un regard critique et engagé sur le monde.

« Les élèves étaient emballés. Ils ont réalisé que consommer local, c’est bien plus qu’un slogan : c’est une façon de repenser notre rapport à l’économie et à l’environnement. On espère que ce projet aura un impact durable sur eux. Qui sait, peut-être avons-nous parmi eux de futurs journalistes, des entrepreneurs ou des défenseurs de l’environnement? Ce qui est certain, c’est qu’ils repartent avec une vision enrichie, et des souvenirs inoubliables », conclut Mme Bourassa.

Voici donc le fruit de leur séjour. C’est un hommage à la beauté et aux enjeux de notre région, vus par ceux qui, pour quelques jours, se sont laissé charmer par le Kamouraska. À travers leurs mots, c’est un Kamouraska vibrant, humain et porteur d’avenir qui se dévoile. Bonne lecture!