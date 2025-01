Une rencontre inspirante

La ferme 40 Arpents de Saint-Onésime-d’Ixworth se consacre depuis 2017 à un microélevage porcin éthique et respectueux de l’environnement. Les propriétaires, Isabelle Vaillancourt et Patrick Lavoie, produisent annuellement une cinquantaine de porcs nourris au grain biologique et élevés en liberté. La ferme pratique aussi la production maraîchère. Les porcs y contribuent en labourant les parcelles destinées aux cultures, et en enrichissant le sol avec leur fumier.

Témoignage d’Isabelle Vaillancourt et de Patrick Lavoie

La visite des jeunes entrepreneurs du Collège Sainte-Anne de Lachine à notre ferme a été un moment aussi enrichissant pour eux que pour nous. Dès leur arrivée, nous avons eu à cœur de leur offrir un repas préparé à partir des ingrédients de notre ferme. Voir leurs visages s’illuminer, et entendre leurs commentaires enthousiastes nous a fait chaud au cœur. C’est toujours un plaisir de constater que notre cuisine, ancrée dans le respect de nos produits, apporte du bonheur à ceux qui y goûtent.

Après ce repas convivial, nous les avons guidés à travers notre ferme, partageant avec eux notre quotidien, nos pratiques, et surtout les valeurs qui nous animent. Nous pratiquons une agriculture que nous voulons saine et respectueuse du vivant. Pour nous, il ne s’agit pas seulement de produire des aliments, mais de préserver une qualité de vie qui nous permet d’exercer notre métier avec passion et sérénité. Nous leur avons expliqué que notre modèle entrepreneurial est hors norme : nous ne cherchons pas la croissance à tout prix. Au contraire, notre objectif est de diversifier nos revenus, et de limiter autant que possible l’achat d’intrants, pour rendre notre ferme autonome et durable tout en conservant un équilibre de vie.

Ces échanges avec ces jeunes allumés ont été d’une grande richesse. Leur curiosité, leurs questions pertinentes et leur ouverture d’esprit nous ont profondément touchés. Inspirer la relève est une source de motivation immense pour nous, et nous croyons sincèrement que cette visite leur a permis de repartir avec quelques graines d’idées nouvelles semées dans leurs esprits.

Nous sommes convaincus que les jeunes du Collège Sainte-Anne de Lachine feront leur chemin en gardant en tête l’importance de conjuguer travail, passion et respect de l’environnement. Cette rencontre fut pour nous bien plus qu’une simple visite : un véritable échange humain et porteur d’avenir.