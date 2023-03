Quatre élèves de l’école polyvalente La Pocatière se démarquent à l’Expo-sciences

Quatre élèves de l’école polyvalente La Pocatière se sont démarqués à la finale régionale de l’Est-du-Québec de l’Expo-sciences Hydro-Québec. Parmi eux, Camille Leclerc et Marie-Jeanne Pelletier, toutes deux âgées de 17 ans, représenteront l’Est-du-Québec à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2023 avec leur projet Presque immortel, du 21 au 23 avril prochains. Notons que les deux jeunes femmes se sont aussi distinguées en étant récipiendaires d’une bourse de l’UQAR. Quant à Aubert Voyer Bélanger et Nathan Lebrun, ces derniers ont reçu le Prix Jeunesse en TI du Réseau ACTION TI – Niveau secondaire d’une valeur de 150 $. Leur projet s’intitulait JWST et exoplanètes.

Source : Technoscience Est-du-Québec