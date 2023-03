Swing au Kamouraska : Une communauté en pleine effervescence

Véronique Prince et Martin Otabé s’ennuyaient du swing; de la danse, mais surtout de la communauté. Pour y remédier, la paire a mis en place des cours de swing au Kamouraska en automne dernier. L’initiative est chaudement accueillie dans la région. Dès la première session, les cours affichent complet. Lors de la session suivante, en hiver, le duo augmente le nombre de places en ouvrant un second groupe. Lui aussi se remplit. À présent, le groupe de musique Saint-Swing-de-Kamouraska viendra animer les fameuses soirées dansantes ouvertes à tous.

C’est en constatant l’engouement pour une telle soirée, où jouait un groupe de musique invité, que les six musiciens de jazz ont décelé l’intérêt de former un groupe de swing dans la région. Le nom Saint-Swing-de-Kamouraska fait un clin d’œil à l’atmosphère qui règne lors des soirées dansantes. Ses membres « aiment bien dire qu’ils ne sont pas juste un band de musique, qu’ils sont un village », rapporte Véronique Prince. Elle se réjouit de leur vision partagée, soit celle de « rendre la danse accessible, de créer de belles soirées multigénérationnelles, d’accueillir les enfants, les plus vieux, et que tout le monde puisse danser sans allusion au genre, à la classe sociale ou à l’âge. […] Au-delà des cours de danse, l’idée c’est vraiment de construire une communauté. »

Pour l’enseignante de danse, le swing est une expérience. Dans le but de la faire vivre à ses élèves « en bonne et due forme », elle organise des soirées où ils peuvent se réunir et pratiquer leurs acquis. C’est aussi une occasion pour les danseurs et danseuses de connaître « la magie de ces soirées-là ». Actuellement, elles sont planifiées de façon sporadique, mais Véronique Prince soutient que la création ladite communauté de swing aura pour effet d’alimenter de futurs événements, .

Soirée du 1er avril

La prochaine soirée de swing aura lieu le 1er avril au Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska. Les personnes inscrites à l’événement ont l’option de suivre un cours d’initiation d’une heure, au début de la soirée. Il n’est toutefois pas obligatoire de danser pour participer et y prendre plaisir. « Déjà, venir voir le spectacle de six musiciens de jazz, c’est une belle raison de se joindre à nous », exprime Véronique Prince. Elle ajoute que certains membres de Saint-Swing-de-Kamouraska ont l’intention, eux aussi, de réchauffer la piste de danse.

Somme toute, l’enseignante de swing souhaite que la population sache que « la danse est plus accessible qu’on le pense, et que ça existe chez nous, dans le Kamouraska. »

Pour se procurer des billets à la soirée, ou encore s’inscrire à la prochaine session de cours de swing, veuillez écrire à swingkamouraska@gmail.com.