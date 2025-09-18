Quatrième Fiesta d’automne : La MRC de L’Islet dévoile la programmation

La MRC de L’Islet et ses partenaires annoncent la tenue de la quatrième édition de la Fiesta d’automne, un rendez-vous annuel qui rassemble la population autour d’une programmation festive et interculturelle. Cette année, c’est la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud, à Sainte-Perpétue, qui accueillera la fête, le samedi 11 octobre de 10 h à 16 h.

Cet événement entièrement gratuit est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre de son Programme d’appui aux collectivités.

Chaque année, la Fiesta d’automne prend vie dans une municipalité différente, créant ainsi des occasions uniques de tisser des liens entre la population locale et les nouveaux arrivants. Pour l’organisation de sa quatrième édition, la MRC de L’Islet a mobilisé plusieurs partenaires : le Carrefour jeunesse-emploi Région L’Islet, l’ABC des Hauts Plateaux, la Corporation de développement communautaire ICI Montmagny-L’Islet, la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud, la municipalité de Sainte-Perpétue, ainsi que le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ).

Une programmation 100 % gratuite

Dès 10 h, les participants pourront assister au traditionnel tournoi de soccer amical, vivre des activités familiales variées, profiter des différentes animations musicales, et même découvrir un éventail de saveurs locales, le tout dans une ambiance festive et conviviale.

La journée se poursuivra avec la remise des médailles du tournoi de soccer à 15 h, suivie d’un moment de clôture pour célébrer la réussite de cette quatrième édition. L’événement prendra fin aux alentours de 16 h.

Pour toute question concernant la Fiesta d’automne, communiquez avec Caroline Tapia, agente de développement, à c.tapia@mrclislet.com ou au 418 598-3076, poste 263.

Source : MRC de L’Islet