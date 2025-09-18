En scène malgré les travaux

La Salle André-Gagnon de La Pocatière poursuit ses importantes rénovations dont la fin est prévue en décembre, ou au plus tard en janvier 2026. En attendant de retrouver ce lieu culturel phare à sa pleine capacité, une programmation réduite est proposée pour l’automne, permettant tout de même à la population de profiter de deux spectacles soigneusement choisis.

Le premier rendez-vous s’adresse aux tout-petits et à leurs familles. Le dimanche 5 octobre à 10 h, à la salle du club FADOQ de La Pocatière, sera présenté Le Cygne, un spectacle sans paroles destiné aux enfants de 2 à 5 ans. Abordant avec tendresse les thèmes de la différence, du rejet et de la quête de soi, cette œuvre privilégie un langage universel, celui du cœur, et promet une expérience empreinte de douceur et d’émotion.

Le deuxième événement, destiné à un plus large public, aura lieu le samedi 29 novembre à 20 h à l’auditorium de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, campus de La Pocatière. La famille LeBlanc y présentera Perdrais-je mon temps, un spectacle musical plongeant dans les traditions acadiennes. Robin LeBlanc, sa conjointe Rebecca et leurs trois filles Charlotte, Rosalie et Mélodie font revivre un répertoire de chansons et d’airs remontant aux 17e, 18e et 19e siècles. Leur démarche vise à faire connaître un patrimoine immatériel qui s’étend de la péninsule acadienne à la Gaspésie, en passant par les Îles-de-la-Madeleine, l’Île-du-Prince-Édouard et jusqu’à leur terre d’origine, le Poitou, en France.

« Malgré les contraintes liées au chantier, nous demeurons fidèles à notre mission, soit de faire rayonner la culture sur notre territoire », souligne la direction de la Salle André-Gagnon, qui voit dans cette programmation automnale l’occasion de maintenir le lien avec le public en attendant la réouverture.

Les billets pour ces spectacles sont disponibles au www.salleandregagnon.com, par téléphone au 1 866 908-9090, ainsi que chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.