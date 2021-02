Québec accorde 86 521 $ supplémentaires à Culture Bas-Saint-Laurent

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, confirme, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, une bonification de 86 521 $ de l’aide au fonctionnement accordée à Culture Bas-Saint-Laurent.

Cette aide financière, prévue dans l’enveloppe additionnelle de 2 M$ du budget 2020 — 2021, permettra à l’organisme de poursuivre sa mission visant à favoriser l’expression de la vie culturelle et la diversité de l’information. Par cet octroi, le gouvernement du Québec reconnaît l’importance des organismes de regroupement qui rassemblent les acteurs des milieux culturels et des communications autour d’objectifs communs. Ces organismes facilitent non seulement le développement des compétences, mais aussi la mise en commun des services et la création de projets porteurs au bénéfice de l’ensemble de la population.

« Il est important que toutes les régions du Québec puissent compter sur des organismes qui comprennent les besoins et les spécificités de chaque milieu. Les conseils régionaux sont une source de développement pour la culture qui permet de dynamiser les communautés. Ce financement arrive à point dans une période de relance économique, alors que l’industrie culturelle doit adapter ses pratiques », a dit Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent.