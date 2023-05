Québec inaugure un bloc endoscopique à l’Hôpital de Montmagny

Le député de la Côte-du-Sud Mathieu Rivest a participé, au nom du ministre de la Santé Christian Dubé, à l’inauguration du nouveau bloc endoscopique à l’Hôpital de Montmagny. Ce projet marque un pas de plus pour améliorer l’accès aux soins pour les patients en région.

Les travaux ont permis d’aménager un bloc endoscopique dans des locaux adjacents au bloc opératoire. Cette nouvelle unité comprend deux salles polyvalentes, une aire d’attente ainsi que trois civières de préparation et de récupération.

Cet aménagement inclut également une unité de retraitement des endoscopes avec des équipements modernes, répondant aux normes les plus récentes. Les deux salles polyvalentes permettent de réaliser des examens endoscopiques digestifs, de la bronchoscopie, des cystoscopies, des bilans urodynamiques ainsi que des chirurgies mineures.

Sur le plan financier, ce projet a représenté un investissement global de 4 M$, financé à hauteur de 2 M$ par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La Fondation de l’Hôpital de Montmagny a pour sa part apporté une contribution de 1 M$ et le solde de 1 M$ a été assumé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Source : Cabinet du ministre de la Santé