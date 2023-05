Forum EFC : Un modèle d’affaire à succès

Le 17 mai dernier avait lieu le forum sur l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC). Cet événement a permis de réunir 27 représentants d’entreprises, d’organismes, de partenaires en développement économique et des municipalités. L’événement organisé par le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et Synergie Montmagny-L’Islet a été un grand succès.

L’économie de la fonctionnalité et de la coopération est l’un des piliers de l’économie circulaire. Ce modèle consiste à vendre l’usage d’un bien, plutôt que le bien lui-même. Il permet d’éviter la surconsommation de ressources, de promouvoir l’expertise et la valeur des services et de combattre désuétude calculée par la production de biens durables et réparables.

Il s’agit d’un modèle économique en émergence qui offre une alternative crédible pour les entreprises désireuses de s’inscrire dans le développement durable. Lors de cette rencontre, les participants ont pu en apprendre davantage sur ce nouveau modèle d’affaires grâce à Émilie Dupont, développeuse et facilitatrice en économie circulaire à la SADC Kamouraska, un des membres fondateurs d’EFC Québec.

Par la suite, Marie-Hélène Marier, directrice générale de Promo Plastik à Saint-Jean-Port-Joli, a parlé de la transition qu’a faite l’entreprise vers l’EFC.

En 2021, l’entreprise entame une réflexion qui leur permettra d’avoir l’audace d’exprimer leur limite et de mieux coopérer avec leurs clients.

Au fil du processus, voir à l’extérieur de la boîte leur a permis plus de collaborations durables avec leurs partenaires d’affaires. L’entreprise s’est permis de voir plus loin, de reconnaître leur travail réel et leur expertise.

Promo Plastik fait ainsi partie de la première cohorte de vingt entreprises et organismes québécois accompagnés par EFC Québec dans ce changement. Pour sa part, Aurélie Bousquet, chargée de projet à Synergie Montmagny-L’Islet, se dit très satisfaite de ce forum.

« Les gens ont particulièrement apprécié les discussions en sous-groupe. Les entreprises et organismes ont pris conscience de la valeur réelle qu’ils peuvent générer. Prendre un pas de recul pour revoir son modèle d’affaires est une action engagée et innovante. »

« L’économie de fonctionnalité et de coopération permet de porter un regard neuf sur votre entreprise, de se permettre de produire mieux plutôt que produire plus. Nous espérons avoir inspiré des entreprises et organismes visionnaires à faire cette transition. Par ailleurs, le CAE possède un véhicule financier, le programme Virage vert, qui propose une aide financière sous la forme d’une subvention pour réaliser des études par des experts et ainsi répondre aux besoins des entreprises tout en leur permettant des gains environnementaux et économiques », conclut Christine Talbot, conseillère en communication et développement local de l’organisme.

Source : CAE Montmagny-L’Islet