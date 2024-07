Québec maritime : Des bons coups et des projets

L’année écoulée a été marquée par plusieurs succès pour Québec maritime. C’est ce qui ressort de l’assemblée générale annuelle de l’organisme, qui s’est tenue récemment. Parmi les faits saillants, on compte l’augmentation du trafic touristique, le lancement de nouvelles initiatives environnementales, et le renforcement des partenariats avec des acteurs clés de l’industrie maritime.

« Le développement durable a été au cœur de nos priorités, souligne Carl Beaulieu, président du conseil d’administration. Nous avons mis en place plusieurs projets visant à réduire notre empreinte écologique, tout en favorisant l’essor économique de la région. »

Un des projets phares a été la mise en œuvre du programme Maritime vert, une initiative visant à promouvoir des pratiques écoresponsables parmi les opérateurs touristiques et les entreprises locales. Ce programme a permis de réduire significativement les déchets plastiques, et d’encourager l’utilisation de matériaux biodégradables.

Par ailleurs, Québec maritime a lancé une campagne de sensibilisation sur la protection des écosystèmes marins, touchant des milliers de visiteurs et de résidents locaux. Des ateliers éducatifs et des excursions guidées ont été organisés pour promouvoir une meilleure compréhension de la biodiversité marine et des actions nécessaires pour sa préservation.

Renforcement des infrastructures

Le développement des infrastructures a également été une priorité. De nouveaux quais et installations portuaires ont été construits pour améliorer l’accueil des visiteurs et des croisiéristes. Ces améliorations ont non seulement accru la capacité d’accueil, mais ont aussi rehaussé la qualité des services offerts, contribuant à une expérience touristique améliorée.

« L’amélioration de nos infrastructures est essentielle pour maintenir notre position en tant que destination maritime de premier plan, affirme Pierre Tremblay, responsable des infrastructures. Nous nous efforçons constamment d’offrir des installations modernes et écologiques. »

Perspectives 2024-2025

Québec maritime prévoit poursuivre sur cette dynamique positive avec plusieurs projets pour 2024-2025. Parmi ceux-ci, l’expansion du programme Maritime vert, avec de nouvelles initiatives pour la réduction des émissions de carbone et la promotion des énergies renouvelables. De plus, on prévoit investir dans des technologies innovantes pour améliorer la gestion des ports et des installations maritimes.

Le patrimoine culturel sera également mis en valeur. « La culture maritime est partie intégrante de notre identité, et nous sommes déterminés à la valoriser et à la partager avec le monde », conclut Marc-André Lefebvre, directeur du développement culturel. Québec maritime a entamé une importante réflexion entourant la refonte de son site Web. C’est l’agence Tollé qui a été retenue pour accompagner l’équipe dans le développement d’une stratégie numérique et d’un cahier de charges qui tiendront compte de la mission propre de l’organisme.

Notons que les efforts de promotion en 2023-2024 se sont soldés par 38 tournées médias, individuelles ou de groupe, soit 96 journalistes, blogueurs, créateurs de contenu et photographes des médias imprimés, électroniques et télévisuels. La valeur médiatique de leurs 459 reportages s’élève à 40,6 millions $.