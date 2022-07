Québec solidaire veut régler le problème du logement dans la Côte-du-Sud

En cette période de déménagement pour les familles québécoises, Québec solidaire propose un plan pour régler la crise du logement et éviter que de plus en plus de locataires se retrouvent à la rue ou dans des logements inadéquats chaque année au début du mois de juillet.

« Le manque de logements est criant dans la région, d’autant plus qu’avec la hausse du prix des maisons, celles-ci sont de moins en moins accessibles pour les locataires. Si on veut loger convenablement tout notre monde, accueillir les gens qui souhaitent quitter la ville pour s’établir dans la région et attirer des travailleurs et des travailleuses qui permettront de faire face à la pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuellement, on doit pouvoir les loger, c’est la base », affirme Guillaume Dufour, candidat de Québec solidaire dans Côte-du-Sud.

Pour régler la crise du logement, Québec solidaire propose :

de construire massivement des logements sociaux pour les familles québécoises ;

d’interdire les hausses abusives de loyer ;

de mettre en place un registre national des baux ;

d’exiger la présentation d’offres d’achat transparentes pour contrer la surenchère.

« Québec solidaire est le seul parti à proposer un vrai plan structurant pour régler la crise du logement en région. Les solutions solidaires sont concrètes pour assurer un toit à tous les Québécois et toutes les Québécoises, sur l’ensemble du territoire. Avec ce plan, on veut que chaque famille puisse se loger de manière abordable et viable », affirme Andrés Fontecilla, porte-parole de Québec solidaire en matière de logement.

Source : Québec solidaire