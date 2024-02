Quelques constats d’infraction émis à des motoneigistes dans L’Islet

Le 26 janvier dernier, lors du Festival Snowfest à Saint-Cyrille-de-Lessard, les patrouilleurs motoneigistes de la Sûreté du Québec sont allés à la rencontre du président de l’événement, Louis Richard. Plusieurs participants et motoneigistes étaient sur place, et l’activité s’est par ailleurs déroulée sans encombre et en toute sécurité.

Par contre, lors d’une patrouille dans un sentier du secteur, six constats d’infraction ont été donnés, ainsi qu’une dizaine d’avertissements concernant, entre autres, le port des droits d’accès au sentier.

Le 28 janvier, également dans la MRC de L’Islet, diverses patrouilles à motoneige ont été effectuées. Au total, une soixantaine de motoneiges ont été interceptées, dix avertissements ont été donnés, ainsi qu’un constat d’infraction ayant été émis pour un rétroviseur manquant.