Treize athlètes du Club Sportif Appalaches en compétition à Lévis

Le samedi 27 janvier dernier, treize athlètes du Club Sportif Appalaches participaient à leur deuxième compétition aux Sentiers La Balade de Lévis. C’était la première fois que les jeunes skieurs du club prenaient part à un aussi gros événement qui regroupait 341 athlètes.

Le parcours de course accidenté a mis à rude épreuve leur habileté et leur endurance en ski de patin. Ils ont tous adoré l’expérience et sont revenus à la maison avec le sourire. Félicitions à Oscar Dufresne et à Damien Lanoue qui ont tout donné pour tenter de se qualifier aux Jeux du Québec.

Les deux entraîneurs présents, Jonathan Saint-Pierre et Arnaud Maurice, tiennent à dire bravo à Alice Bédard et à Alistair Smith pour leur première expérience de course.

La prochaine compétition de l’équipe aura lieu au Club Sportif Appalaches, le dimanche 11 février prochain. Toute la population est invitée à y assister pour encourager les fondeurs de la région.

Source : Club Sportif Appalaches