Qui dit récoltes dit… résidus verts!

L’été est plus qu’entamé et nos fruits et légumes poussent au potager; le temps des récoltes est arrivé! Vous arrive-t-il de ne pas savoir quoi faire de vos résidus de jardin (tiges de tomate, feuilles de patates, fanes de carottes, etc.)? Suivez le guide!

OPTION 1 : les cuisiner

On peut commencer par réduire notre quantité de résidus verts en cuisinant les différentes parties de nos plantes (tiges, feuilles, etc.). De nombreux ouvrages, comme des livres, des blogues ou encore des recettes, ont été écrits sur le sujet ces dernières années, notamment par Bernard Lavallée, Florence-Léa Siry ou Julie Aubé.

OPTION 2 : laisser l’hiver faire le travail!

La base pour avoir de bonnes récoltes? Un sol de qualité et en santé! Il est donc essentiel de bien le protéger. Quand on laisse nos résidus de jardin sur place, on contribue à offrir à notre sol une bonne protection pendant l’hiver en :

réduisant son érosion;

protégeant sa structure délicate;

limitant le lessivage des minéraux;

facilitant l’infiltration de l’eau.

On n’a qu’à rabattre les tiges au sol et les couper en morceaux grossiers pour faciliter leur décomposition. Nul besoin d’arracher les tiges : la dégradation des racines contribue elle aussi à enrichir le sol en matières organiques! En les enlevant, on perturberait le sol et ses micro-organismes. Au printemps, on peut laisser le tout continuer de se décomposer à même le jardin.

OPTION 3 : nourrir le bac brun ou le compost domestique

S’il y a trop de résidus dans votre jardin, le bac brun et le compostage domestique vous permettront de :

vous en départir de manière durable;

contribuer à diminuer considérablement la quantité de déchets qui sera enfouie – un enjeu particulièrement important en ces temps de surcharge des sites d’enfouissement;

participer à l’enrichissement de votre sol ou de celui de votre région!

En effet, toutes les matières organiques envoyées au bac brun passent d’abord par la biométhanisation avant d’être transformées en digestat, l’équivalent du compost. Cette matière riche en nutriments et en minéraux est ensuite épandue dans les champs près de chez vous!

💡 D’ailleurs pour faciliter ce processus, vous pouvez couper les plus longues tiges en morceaux de moins de 30 cm. Autrement, ces tiges causent des problèmes à la machinerie lors de leur traitement à l’usine de biométhanisation.

Bonnes récoltes!

Une chronique de Co-Éco