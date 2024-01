La Belgique à l’honneur

Lors de la dernière rencontre de la première année du projet interculturel et intergénérationnel organisé par L’ABC des Hauts Plateaux, 12 personnes ont bravé la tempête afin de se rendre à Sainte-Lucie-de-Beauregard pour découvrir les beautés de la Belgique.

Jean-Guy Moyerson et Alice Lenoir, originaires de la Belgique, ont aimablement permis de découvrir le waterzooi et le gâteau des imbéciles. Ces deux recettes typiques de chez eux ont agréablement surpris les participants, tant par leur simplicité que par leur goût. Avec un plaisir manifeste, les participants se sont réunis pour déguster ensemble ce dernier repas interculturel du projet.

Les participants à l’atelier artistique se sont inspirés des nombreuses bandes dessinées populaires originaires de la Belgique, telles que Tintin, Lucky Luke et Les Schtroumpfs, pour en créer une. Dans une ambiance chaleureuse pleine de camaraderies, ils ont sorti leurs talents de dessinateur pour créer une œuvre qu’il sera possible d’admirer lors de l’exposition qui aura lieu à la Médiathèque Héritage de L’Islet-Sud à compter du 29 janvier 2024.

Passionné et impliqué, M. Moyerson a fait l’honneur de préparer une petite présentation sur la Belgique qui a allumé la curiosité des participants. Avec humour et patience, il a répondu à chacune des questions soulevées par les participants.

Cette initiative est possible grâce au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités. Le présent projet vise à contribuer à l’édification de collectivités plus accueillantes et inclusives pour les personnes immigrantes et les minorités ethnoculturelles afin d’augmenter leur contribution à la vitalité et la prospérité des régions du Québec. De plus, il favorise les rapprochements interculturels entre Québécois de différentes origines.

Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents ateliers et projets, L’ABC des Hauts Plateaux propose des services en alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les calculs de base. L’ensemble de ces actions vise à prévenir l’analphabétisme.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux