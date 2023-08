Rêver mieux par Danielle Boulet à La Pocatière

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux d’inviter au vernissage de Rêver mieux par Danielle Boulet. Il est prévu le mercredi 16 août de 17 h à 19 h à la Mosaïque — Bibliothèque à La Pocatière.

L’artiste de Québec sera présente pour parler de son cheminement artistique. Influencée par la richesse de la nature et l’environnement, la réalité climatique et par l’expression de la beauté sous toutes ses formes, elle se dit constamment en recherche exploratoire où techniques, matières, textures et le travail de la couleur se renouvellent. Elle propose des tableaux où la douceur, la sérénité́ et le silence s’unissent pour imaginer un univers onirique et aspirer à un environnement plus harmonieux. Le visiteur y verra parfois une mer agitée, une montagne abrupte, un ciel menaçant ou simplement aimera se laisser séduire par la composition et les couleurs.

Prenez note que l’exposition se terminera le 11 octobre 2023. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis et mercredis de 13 h à 16 h 30, les jeudis de 16 h à 20 h et les samedis de 10 h à midi.

Pour ne rien manquer de nos activités, aimez notre page Facebook Salle d’exposition de La Pocatière ou visiter le site internet lapocatiere.ca.

Source : Comité d’exposition