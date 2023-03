Rallye La faune en hiver au Jardin floral

À votre rythme, parcourez les sentiers du Jardin floral de La Pocatière pour découvrir les mammifères présents l’hiver au Jardin. Le rallye consiste à trouver les indices cachés dans le parc. Les photos des animaux sont accompagnées des empreintes et d’une courte description. Le rallye peut se faire librement, en solo, ou en famille, et favorise la découverte des mammifères actifs tout l’hiver. L’activité se déroule du 5 au 20 mars 2023. Trouvez les indices et déposez votre bulletin de participation dans la boîte à l’entrée du Jardin. Vous pourriez gagner un prix de participation de 25 $. Les bulletins de participation et des crayons sont fournis sur place. L’activité est gratuite et s’adresse à toute la population. Cette activité est rendue possible grâce au soutien de l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Pour connaître la programmation complète du Jardin floral, visitez le www.jardinfloraldelapocatiere sous l’onglet événements ou suivez-nous sur Facebook.