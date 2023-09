Ralph Lizotte vainqueur à l’Autodrome Chaudière

Le 16 septembre 2023, la Série Mini Sportsman Fromagerie Victoria était du côté de l’Autodrome Chaudière pour une dernière présence de la saison sur cette piste. Un total de 20 jeunes pilotes ont pris part au programme.

Fidèles à leurs habitudes, les pilotes de la division Élite ont offert une course rapide. Une belle bataille pour la première position a eu lieu entre Nathan Fleury #21 de Saint-Appolinaire (Distribution 20-100) et Ralph Lizotte #11 de Saint-Onésime-d’Ixworth (Bureau Design Massé). Ralph Lizotte est finalement celui qui est monté sur la plus haute marche du podium.

Notons que ce dernier domine toujours au classement général en étant le meneur au championnat avec une confortable avance.

Source : Série Sportsman Unitool