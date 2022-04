Rareté de logements et garderies : Une étude pour établir une stratégie de développement

Lors de sa séance de mars dernier, le conseil de la MRC de Kamouraska a confié à GAM Experts Conseils le mandat de réaliser une étude technique visant à outiller la région pour établir une stratégie de développement au niveau de l’hébergement locatif et des services de garde 0-5 ans et en milieu scolaire.

Ces deux enjeux posent des défis majeurs pour les citoyens d’ici, tout en freinant sérieusement la capacité de la région d’attirer de la main-d’œuvre pour les entreprises et pour l’établissement de nouvelles familles. Des sondages seront ainsi réalisés auprès de groupes cibles au Kamouraska. Le rapport de cette étude brossera un tableau complet des résultats tout en comprenant des recommandations, des pistes d’action et des propositions de partage des responsabilités en fonction des compétences de chacun, afin que la région puisse répondre le plus efficacement possible à ces enjeux.

« On connait tous des jeunes parents qui s’appliquent à la tâche titanesque de trouver des places en garderie. La rareté des places dans les services de garde est majeure. On constate aussi chez nous et ailleurs au Bas-Saint-Laurent, une rareté importante de logements disponibles sur le marché de l’immobilier locatif tant au niveau privé qu’au niveau du logement social. Nous savons que la FQM, l’UMQ et nos instances gouvernementales sont saisis de ces enjeux et, au Kamouraska, nous sommes actifs pour trouver des solutions concrètes. C’est ce que nous irons chercher, entre autres, avec cette étude-là », déclare le préfet élu, M. Sylvain Roy.