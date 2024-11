« Réaffirmons nos droits, consolidons nos gains! » Semaine des droits des usagers du réseau de la santé

Du 11 au 16 novembre dernier se tenait la Semaine des droits des usagers du réseau de la santé. Placée sous le thème « Réaffirmons nos droits, consolidons nos gains! », cette semaine était l’occasion de faire le point sur les progrès réalisés, et de renforcer les actions collectives pour garantir un accès équitable à des soins de qualité pour tous.

Chaque année, cette semaine est l’occasion de mettre en lumière les droits fondamentaux des usagers du réseau de la santé, mais aussi de sensibiliser la population aux défis qui persistent. Le thème choisi cette année, « Réaffirmons nos droits, consolidons nos gains! », est particulièrement pertinent à un moment où le système de santé fait face à des enjeux importants.

Réaffirmation des droits des usagers

Les usagers du réseau de la santé ont des droits qui doivent être respectés à chaque étape de leur parcours de soins. La Charte des droits et libertés de la personne, adoptée par le Québec, ainsi que la Loi sur la Gouvernance du système de santé et de services sociaux garantissent ces droits.

Parmi ces droits, on retrouve le droit à l’information, puisque les usagers doivent être pleinement informés de leur état de santé, des traitements proposés et des options possibles, et qu’aucun traitement ne peut être administré sans le consentement éclairé du patient.

Il y a également le droit à la confidentialité, car les informations médicales des usagers doivent être traitées de manière confidentielle, et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

On retrouve aussi le droit à la participation : les usagers ont le droit de participer activement à la prise de décision concernant leurs soins et traitements, dans la mesure où leur condition le permet. Et finalement, le droit à des soins de qualité, qui assure aux patients un accès équitable à des soins adaptés à leurs besoins, quel que soit leur statut social, économique ou leur origine.

Au-delà de ces droits individuels, la Semaine des droits des usagers est l’occasion de rappeler l’importance de la voix collective des usagers, dont les comités des usagers partout dans la province sont les porte-parole.

Consolidation des acquis

L’autre volet important du thème « Consolidons nos gains » fait référence aux avancées réalisées au fil des années en matière de droits des usagers, mais aussi à la vigilance continue nécessaire pour maintenir ces acquis. De nombreuses réformes ont été entreprises pour améliorer l’accessibilité aux soins, notamment en matière de services à domicile, de soins palliatifs et de gestion des soins de longue durée.

Cependant, certains défis persistent, car malgré les efforts du gouvernement et des institutions, les délais pour certains traitements et soins demeurent longs, ce qui peut nuire à la qualité de vie des usagers et compromettre leur santé.

Les inégalités d’accès aux soins sont aussi un enjeu, puisque certaines populations, particulièrement les personnes vulnérables (personnes âgées, personnes en situation de handicap, communautés éloignées), continuent de rencontrer des obstacles dans l’accès aux services de santé.

Un appel à l’action

La Semaine des droits des usagers n’est pas seulement un moment de réflexion, mais aussi un appel à l’action. Le Comité des usagers Montmagny-L’Islet et toutes les organisations impliquées dans la défense des droits des patients exhortent chaque citoyen à se mobiliser, à se renseigner sur ses droits, et à se faire entendre lorsqu’il ressent que ses droits sont bafoués. L’égalité d’accès aux soins, la qualité des services et le respect de la dignité humaine doivent être des priorités collectives.

Source : Comité des usagers Montmagny-L’Islet