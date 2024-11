La grève chez Postes Canada complique la distribution de votre journal. L’équipe de la direction et des ventes a fait des pieds et des mains pour trouver une solution. Donc, dès mardi et jusqu’à jeudi, le Placoteux sera livré sur tout le territoire, dans différents points de chute qui seront précisés plus tard. Des mises à jour régulières seront publiées ici. Veuillez nous excuser de cette situation hors de notre contrôle.