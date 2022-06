Réaménagement de la 4e avenue : Pas d’opposition au sens unique

Après plus de 30 ans à en débattre, le sens unique verra visiblement le jour sur la 4e avenue Painchaud à La Pocatière, une fois le réaménagement de l’artère complété. Dans un message envoyé aux gens ayant répondu à la consultation web dans les derniers mois, le comité de revitalisation et les élus du conseil municipal ont fait le point sur les éléments qui seront considérés dans une nouvelle ébauche de projet à être présentée sous peu.

Selon le maire Vincent Bérubé, entre 85 et 90 % des commentaires récoltés étaient en faveur d’un sens unique sur la 4e avenue, et environ 80 % estimaient que l’orientation suggérée était la meilleure. Rappelons que dans l’ébauche présentée en mars dernier, le comité de revitalisation et les élus du conseil municipal suggéraient une artère plus étroite avec un sens unique allant de l’ouest vers l’est à partir de la 2e rue Guimond (côte du Collège), des trottoirs plus larges à profil bas pour favoriser les déplacements actifs et les livraisons, ainsi que des îlots de verdure en lieu et place de certains stationnements, pour ne nommer que quelques éléments au cœur de la proposition.

« À la lumière des nombreuses réponses reçues, la majorité des répondants se sont exprimés en faveur de l’orientation proposée. Cependant, plusieurs commentaires pertinents et questionnements légitimes ont été soulevés lors de cette consultation et nous souhaitons y donner suite », écrit par courriel le comité de revitalisation de la 4e avenue Painchaud et les élus du conseil municipal.

Les préoccupations les plus fréquentes concernent le nombre de stationnements disponible, l’enfouissement des fils électriques, le déneigement et les délais occasionnés pour les différents services d’urgence. La Pocatière s’engage à analyser toutes les options sur ces enjeux en collaboration avec les Services techniques et le Service d’urbanisme de la Ville, le Service intermunicipal de sécurité incendie et les responsables des programmes chez Hydro-Québec.

En ce qui concerne la facture des travaux, La Pocatière réitère qu’elle n’a pas l’intention d’imposer une taxe de secteur aux commerçants ayant pignon sur rue sur la 4e avenue. Le début des travaux dépendra des sources de financement disponibles et ceux-ci s’étaleraient sur une durée de 12 semaines, selon les discussions préliminaires effectuées entre la Ville et ses ingénieurs, discussions basées sur la première mouture présentée en consultation.

« Si on va de l’avant avec l’enfouissement des fils électriques, il est possible que le projet ne se fasse pas avant 2027 ou 2028. Dans ce cas-là, il faudra s’assurer que les infrastructures sous la rue continuent de tenir le coup durant tout ce temps. Mais tout ça fait qu’il est trop tôt en ce moment pour parler d’échéancier », ajoute le maire.

Prochaine étape

La première étape maintenant terminée, La Pocatière retournera à la planche à dessin dans les prochaines semaines. L’objectif est de remanier le projet de réaménagement à partir des commentaires reçus lors de cette première démarche consultative. Un projet révisé avec de nouvelles esquisses sera publié sur le site web de la Ville quelques semaines avant la tenue d’une soirée de présentation publique envisagée à l’automne.