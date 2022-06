De nouvelles places en services de garde dans L’Islet et Kamouraska

Pour compléter le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance et améliorer l’accès aux places subventionnées pour les familles du Québec, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonce l’ouverture d’un appel de projets qui permettra l’octroi de 2 500 nouvelles places de services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE).

La députée de Côte-du-Sud se réjouit de savoir que les familles de sa circonscription pourront voir entre 101 et 119 nouvelles places se développer dans L’Islet et Kamouraska d’ici 2025.

« L’annonce est une excellente nouvelle pour les familles de Côte-du-Sud. Je suis très fière de confirmer que notre gouvernement travaille pour répondre aux besoins de toutes les familles. Je tiens également à remercier les CPE et les garderies du Kamouraska et de L’Islet pour leur engagement envers la petite enfance dans notre communauté. Je serai à leurs côtés pour m’assurer que le développement des nouvelles places se déroule de manière efficace et répondra aux besoins des familles de notre région », a dit Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud.

On alloue ainsi entre 61 et 74 places au Kamouraska et de 40 à 45 places dans L’Islet.