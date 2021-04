RECYC-QUÉBEC accorde 163 000 $ à Synergie Montmagny L’Islet

Les MRC de Montmagny et de L’Islet recevront une aide financière gouvernementale de 162 953 $ de RECYC-QUÉBEC dans le cadre de l’appel à proposition pour la transition vers l’économie circulaire (APTEC) afin d’en accentuer le déploiement en Chaudière-Appalaches.

« Synergie Montmagny | L’Islet poursuivra ses travaux en vue de déployer les stratégies d’économie circulaire auprès des institutions, commerces et industries (ICI) sur notre territoire. Nous collaborerons aussi avec les territoires voisins de Kamouraska, de Bellechasse, des Etchemins et de Lévis », précise Aurélie Bousquet, chargée de projet depuis 2018. Nous souhaitons déployer un nombre croissant de stratégies pour le meilleur bénéfice de nos entreprises. »

Synergie Montmagny | L’Islet a été retenu dans le cadre d’un soutien de 3,3 M$ à 15 projets, dans 13 régions du Québec, annoncé le 17 mars 2021 par RECYC-QUÉBEC afin d’initier ou de développer des symbioses industrielles et territoriales.

En sensibilisant et en fournissant des outils de mise en place des stratégies d’économie circulaire, Synergie Montmagny | L’Islet accompagne les entreprises dans l’amélioration de leur modèle d’affaires. Elle favorise de cette manière leur innovation, leur rentabilité, leur agilité et leur résilience. Chacun de ces efforts « individuels » vise la réduction globale du recours à l’enfouissement de matières résiduelles et la diminution des émissions de gaz à effet de serre.

« La mission de RECYC-QUÉBEC est de réduire le gaspillage dans une perspective de lutte contre les changements climatiques et de conservation des ressources. La crise climatique affectera la qualité et la quantité des ressources disponibles pour répondre à nos besoins de base. Il faut un contrepoids au modèle d’économie linéaire. C’est notre rôle de soutenir un ensemble d’actions fortes et audacieuses », d’indiquer Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.