Une action pour la planète

Dans le cadre de sa nouvelle politique de saines habitudes de vie et d’écoresponsabilité, la FADOQ Région Bas-Saint-Laurent soulignera la Journée de la terre, le jeudi 22 avril prochain.

Les administrateurs et employés de la FADOQ feront de façon individuelle ou en cellule, une sortie dans un lieu extérieur et effectueront une action qui favorise la mise en valeur de l’environnement naturel. Pour certains, ce sera une éco marche (plogging), une combinaison de marche et de ramassage de déchets, pour d’autres, ce sera de participer à la mise en valeur de la nature par une action qui leur tient à cœur.

Les citoyens du Bas-Saint-Laurent sont invités à faire de même et à envoyer par courriel ou sur la page Facebook une photo de leur initiative qui démontre l’engagement à la cause de la planète, et ce, avant le mardi 20 avril 2021. Par la suite, la FADOQ s’engage à publier les actions sur sa page Facebook pour le jeudi 22 avril. Pour joindre la FADOQ : info@fadoqbsl.org, 418-893-2111 #1, 1800 828-3344 #1, ou Facebook à FADOQ Région — Bas-St-Laurent.