Réforme du droit de la famille : Des grands-parents se sentent « tassés »

Si le projet de loi 2 est adopté dans sa version actuelle, il diminuerait les droits de contacts entre les grands-parents et leurs petits-enfants de multiples façons, estime-t-on. Par exemple actuellement, les grands-parents bénéficient de la présomption qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des relations avec eux. Ce ne serait plus le cas.

« Les grands-parents devront faire la preuve qu’ils ont eu antérieurement une relation significative avec l’enfant. La montagne va être plus raide à monter et la preuve plus dure à faire, donc plus cher de frais d’avocats et plus de temps à passer en cour », a dit Henri LaFrance.