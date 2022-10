Rendez-vous engagé 2022

La Semaine de la coopération est un moment unique pour souligner l’importance de l’entraide et du modèle coopératif auprès de ses membres et de ses collectivités. Depuis plus de 120 ans, Desjardins accompagne les gens dans la gestion de leur vie financière et les outille, tout en mettant à disposition plusieurs leviers d’engagement dans le milieu afin d’enrichir la vie des personnes et des communautés.