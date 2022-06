Renée Gaulin, enseignante en littérature, se distingue

Lors du colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) qui a eu lieu les 8, 9 et 10 juin 2022 au Collège Montmorency à Laval, Mme Renée Gaulin, enseignante en littérature au Centre d’études collégiales de Montmagny (CÉCM), s’est illustrée en recevant une mention d’honneur de l’AQPC.

Enseignante d’expérience, Mme Gaulin incarne le renouvellement. Passionnée de littérature et de cinéma, elle bonifie constamment son contenu pédagogique et ses stratégies d’enseignement pour favoriser la réussite des étudiants, qui est le cœur de sa pratique. Son enthousiasme agit positivement sur toute la communauté collégiale, tant dans la classe qu’au sein des comités dans lesquels elle s’est engagée au fil du temps.

Notons que les mentions d’honneur attribuées par l’AQPC sont l’occasion pour les établissements d’enseignement collégial de mettre en évidence la qualité du travail et l’engagement d’un membre de leur personnel enseignant et de faire ressortir la contribution du lauréat à la mise en valeur et au progrès de l’enseignement. Les enseignants et les membres de la commission des études de l’établissement d’enseignement ont donc été invités, par l’intermédiaire d’un sondage, à proposer des candidatures et le choix final du lauréat a été effectué par les membres de la commission des études.