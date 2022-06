Tourisme Bas-Saint-Laurent a le vent dans les voiles

L’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent tenait le 9 juin sa 44e Assemblée générale annuelle au BeauLieu Culturel du Témiscouata, en présence d’organisations touristiques et de partenaires. L’événement était aussi présenté en mode virtuel afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d’y assister. L’organisme a dressé un bilan positif de la dernière année en plus de présenter un plan d’action et un budget équilibré pour l’année 2022-2023.

L’équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent a été proactive dans la dernière année en déployant une diversité d’actions et de services visant à épauler les entreprises et les organisations face aux grands défis rencontrés dans une période de pandémie et de relance des activités. Maintenant composée de 14 personnes, l’équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent s’est agrandie dans un objectif de soutenir efficacement l’industrie touristique bas-laurentienne tant au niveau de la promotion, de l’accueil touristique, que du développement et de la structuration de l’offre. Il est possible de consulter le rapport annuel complet sur le site artbsl.ca : www.atrbsl.ca/fr/a-propos/rapport-annuel-plan-strategique-etats-financiers/.

Déjà en marche, le plan d’action s’articule autour des quatre grands mandats de l’organisation que sont la gouvernance, le leadership régional et la connaissance, la promotion de la région et l’accueil touristique de même que le développement et la structuration de l’offre. « Nous poursuivrons nos actions marketing avec notre signature Bas-Saint-Laurent — Prendre le Temps et nous porterons une attention particulière à la structuration de l’offre touristique et à notre service à la clientèle pour les organisations de l’industrie, » a mentionné Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Charles Labrecque de l’Auberge de la Pointe agira à titre de président du conseil d’administration pour une deuxième année. Nouvellement en poste, Hélène Théberge du Site historique maritime de la Pointe-au-Père assurera la vice-présidence et Annick Lepage du Domaine du lac Saint-Mathieu agira à titre de secrétaire-trésorière. Font également partie des administrateurs, Joanna Lortie de l’Hôtel Universel à Rivière-du-Loup, déléguée pour siéger à l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, Catherine Gagné du Domaine Valga, déléguée pour siéger sur le conseil d’administration de Québec Maritime, Marlaine St-Jean de l’Hôtel la Libertad, Jean Santerre de l’Auberge Comme au premier jour, Maxime Gendron de Terfa, Martin Rioux-Beaulieu de l’Hôtel le 1212 et nouvellement en poste, Patrick Noël du Camping Plage Pohénégamook.