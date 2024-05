Report d’un an pour la transformation de la 4e Avenue à La Pocatière

Le mégachantier de réaménagement de la 4e Avenue Painchaud à La Pocatière est retardé d’un an. Les travaux, évalués entre 3 et 4 millions $, ne débuteront pas cet été comme prévu, mais à l’été 2025. Selon le maire, Vincent Bérubé, cette situation est forcée par le retard de la confirmation officielle d’une importante subvention.

« Québec et Ottawa ne s’entendent pas sur les subventions à verser en regard du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). Nous avions bénéficié d’une aide de 2 millions $ en vertu de ce programme en 2023-2024. Des projets ont été réalisés, l’argent a été dépensé. L’enveloppe 2024 devait entrer en janvier, mais nous sommes en mai et nous attendons toujours. Sans une confirmation officielle, il est impossible d’avancer », commente le maire, ajoutant vouloir que l’ensemble coûte le moins cher possible aux contribuables pocatois.

Augmentation probable des coûts

Mais voilà, La Pocatière n’est pas la seule municipalité à avoir dû mettre des projets sur pause à cause de cet imbroglio gouvernemental. Aussi, le maire craint que lorsque les enveloppes seront entrées partout en même temps, les compagnies de construction soient sollicitées de toutes parts et augmentent leurs prix, faisant ainsi augmenter les coûts estimés de 3 millions $.

« Ce n’est pas un scénario que l’on espérait. Tout était prêt et nous pouvions procéder. Ce n’est pas un recul de la Ville. Le projet demeure inchangé, mais nous devons absolument attacher toutes les ficelles du financement avant d’aller plus loin. Même si nous avions la confirmation demain matin, il sera de toute manière probablement trop tard pour les compagnies, dont les contrats de l’été auront été octroyés. Il y a aussi la période des travaux, qui nous amènerait vers la rentrée des classes, et nous ne voulons pas cela. »

Le maire Bérubé estime que l’été demeure la meilleure période pour réaliser les travaux. Les appels d’offres pourraient être lancés en février ou mars 2025, de manière à exécuter les travaux l’été suivant.

Le projet en bref

Le projet comprend une refonte complète de la 4e Avenue, sa transformation en sens unique de l’ouest vers l’est, et la réfection du réseau d’aqueduc et d’égout. On prévoit aussi moins d’espaces de stationnement, pour réduire les îlots de chaleur, plus d’espaces verts, d’arbres et d’aménagement paysagers, pour créer des espaces de fraîcheur, des trottoirs plus larges pour les piétons, et des espaces spécialement conçus pour aménager des terrasses.