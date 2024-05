L’ITAQ célèbre le mérite étudiant

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a souligné le talent, l’engagement et la réussite des étudiants du campus de La Pocatière à l’occasion de son 24e Gala Méritaq. L’événement, qui s’est tenu le jeudi 2 mai, a récompensé 55 futurs technologues de partout au Québec.

« En tant qu’étudiants, vous n’en êtes peut-être pas conscients, mais pour un ministre de l’Agriculture, c’est drôlement rassurant de savoir que des jeunes choisissent d’embrasser une carrière en agroalimentaire. Alors que la main-d’œuvre est rare dans presque tous les domaines d’activité, on a plus que jamais besoin de votre vision pour bâtir le secteur agroalimentaire de demain », a mentionné dans une vidéo André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

« En tant qu’étudiants en agroalimentaire, vous êtes conscients des défis auxquels est confronté le monde agricole aujourd’hui. Les actualités à travers le monde nous rappellent quotidiennement les difficultés auxquelles font face les agriculteurs et les acteurs de l’agroalimentaire. Pourtant, vous avez choisi de vous engager dans ce domaine avec passion et détermination, conscients que vous serez les leaders de demain, ceux qui façonneront l’avenir de notre secteur. », a ajouté Karine Mercier, directrice générale, de l’ITAQ.

Le Gala Méritaq est également une occasion de souligner la réussite et les réalisations professionnelles d’un diplômé de l’ITAQ en le coiffant du titre de président d’honneur. C’était cette année au tour de la Dre Geneviève Bouchard, diplômée en Techniques équines en 2000. Elle offre des services de médecine vétérinaire ambulatoire depuis 2017, et a également enseigné en Techniques équines à l’ITAQ de La Pocatière.

La soirée fut aussi l’occasion de souligner la performance de Bianca Laflamme, Fabrice Bilodeau et Jérôme Boulet, trois athlètes de l’équipe sportive Les Gaulois de l’ITAQ et du Cégep de La Pocatière, qui se sont démarqués tant sur le plan sportif que scolaire, et dont la performance a été soulignée dans le cadre de la 13e édition du Gala des Gaulois. Tous étudient au programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole de l’ITAQ.

Nos gagnants

De Chaudière-Appalaches, Mélissa Bernier, du programme Technologie des productions animales, a reçu 300 $ pour sa volonté de réussite dans la production. Ève-Marie Chénard, de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, étudiante de troisième année en Gestion et technologies d’entreprise agricole, a elle aussi remporté un prix de 300 $ pour souligner sa volonté de réussir les cours de la formation générale grâce à une détermination hors du commun, une vision humaine, et des efforts courageux et soutenus face aux défis. Elle a aussi gagné le prix Gestionnaire en herbe pour son projet Cookies’N’Beef.

Enfin, Ève-Marie a reçu le Prix hommage Hilaire-St-Arnaud de 500 $, qui souligne les actions, l’attitude positive et la personnalité de la lauréate, de même que son innovation, sa créativité et son sens des responsabilités, à l’image du parcours d’un ancien enseignant, Hilaire St-Arnaud.

Gabriel Desroches de La Pocatière, finissant en Gestion et technologies d’entreprise agricole, a remporté le Prix hommage Audrey-Lehoux de 500 $. Ce prix vise à encourager la relève agricole et aider concrètement des jeunes qui persévèrent dans le rêve de vivre de l’agriculture, et dont les mérites scolaires sont liés à l’engagement social et au leadership, et ce, dans le respect d’autrui.

De Saint-Germain-de-Kamouraska, Andréanne Fortin, étudiante au programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale, a remporté un prix de 1000 $ pour souligner la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de troisième année, alors que de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Raphaëlle Lamonde, étudiante en Gestion et technologies d’entreprise agricole, a reçu un prix de 300 $ pour souligner sa volonté de réussir parmi les étudiants de première année dans ce programme.

Josyane Pelletier, de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, étudiante en Technologie des productions animales, a remporté un prix de 1000 $ pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de troisième année du programme, et de Mont-Carmel, Louise Rivard, étudiante de troisième année en Technologie des procédés et de la qualité des aliments, a reçu un prix de 500 $ pour souligner sa volonté de réussir.

De Saint-Pacôme, Kodjo Kevin Seto, étudiant en Technologies des procédés et de la qualité des aliments, a reçu 300 $ pour souligner la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de première année de ce programme.